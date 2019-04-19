На Украине заявили о вытеснении России с рынка 100-мм снарядов для БМП-3

Украина начала самостоятельный выпуск 100-мм снарядов для орудий 2А70. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал ukrmilitary.com, украинская государственная компания "Спецтехноэкспорт" начала поставку снарядов для БМП-3 на экспорт.

Источник изображения: topwar.ru

По словам директора "Спецтехноэкспорта" Антона Пашинского, первая партия 100-мм снарядов для БМП-3 была поставлена за рубеж еще в 2017 году. Вторая партия была поставлена через несколько месяцев. При этом не называется страна-заказчик снарядов, а также размер поставляемой партии.

Пашинский пояснил, что выстрел полностью новый.

Если производством корпусов снарядов и их снаряжением взрывчатым веществом Украина уже никого не удивляет, то разработка и серийное изготовление гильзы — огромное достижение

- заявил он.

Директор "Спецтехноэкспорта" добавил, что Украина развивает замкнутый цикл производства боеприпасов.

С началом выпуска 100-мм снарядов для БМП-3, ранее выпускавшихся только в России, Украина начала вытеснять Россию с ее традиционных оружейных рынков

-подчеркнул Пашинский.

2А70 - 100-мм нарезное орудие-пусковая установка, устанавливаемое на боевые машины пехоты и десанта, такие как БМД-4, БМП-3, БТР-90М. Орудие разработано Тульским конструкторским бюро приборостроения и принято на вооружение в 1990 году.