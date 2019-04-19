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19.04.2019
Военное обозрение

Американской армии предложили новый разведывательный вертолёт

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Проект нового легкого боевого разведывательного вертолета предложен армии США в рамках тендера на замену разведывательных вертолетов OH-58D Kiowa Warrior. Проект реализуется консорциумом американских компаний AVX Aircraft и L3 Technologies, сообщает интернет-журнал "Nplus1".

Источник изображения: topwar.ru

Проводимый с 2011 года американской армией тендер предполагает создание пяти типов новых летательных аппаратов для армейской авиации: от легких разведывательных машин до тяжелых транспортных, способных конкурировать по грузоподъемности с транспортными самолетами. По каждому типу вертолетов проводится свой отдельный конкурс.

Предложенный консорциумом новый проект предполагает создание летательного аппарата соосной схемы с двумя толкающими винтами в хвостовой части. Характеристики новой машины не раскрываются, однако известно, что машина получит получит складные лопасти несущих винтов и крыло, благодаря чему его можно будет использовать на кораблях, а также перевозить на транспортном самолете C-17. Также известно, что вертолет предполагается сделать модульным. Названия новый вертолет пока не имеет.

Несмотря на схожесть нового проекта с вертолетом S-97 Raider, это совсем другая машина, которая будет его конкурентом в тендере. Оба разрабатываемых вертолета будут участвовать в конкурсе на замену разведывательного вертолета в армии США.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
C-17
S-97 Raider
Проекты
ИТ
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