В Литве начались учения "Стремительный леопард" (Eager Leopard), проводимые многонациональной боевой группой НАТО. Маневры Североатлантического Альянса стартовали в Пабраде в среду, 17 апреля.

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Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой НАТО, учения мобилизуют около 650 военнослужащих, включая чешские, голландские, немецкие и норвежские силы. Это, по мнению военных чиновников организации, повысит боеготовность группировки, а также проверит ее способность к быстрому развертыванию войск и техники.

Боевая группа проведет три блока учений по 36 часов каждое. В них военные альянса планируют отработать как оборонительную, так и наступательную тактику.

Эти маневры - прекрасная возможность для немецких, голландских и чешских солдат повысить свою боеготовность. Это особенно важно для подготовки к полевым учениям уровня 3 "Железный волк", которые мы проведем с нашими литовскими партнерами в июне

- заявил подполковник Пер Папенбрук, командующий боевой группой в Литве.

Блок НАТО развернул четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 2017 году. Эти подразделения, возглавляемые соответственно Соединенным Королевством, Канадой, Германией и Соединенными Штатами, являются многонациональными и готовы к боевым действиям.

Многонациональные боевые группы НАТО дислоцированы в странах Балтии на постоянной основе. Их численность относительно невелика, однако к 2020 году Североатлантический альянс планирует реализовать концепцию 4х30, в рамках которого будет увеличено количество войск альянса, находящихся в постоянной боевой готовности.

В течение ближайшего года в распоряжении НАТО должно оказаться 30 механизированных батальонов, истребительных эскадрилий, а также боевых кораблей, которые могут быть развернуты на территории любой из стран НАТО в течении 30 дней.

Подразделения НАТО были развернуты в рамках программы "сдерживания агрессивных намерений" Российской Федерации: проект носит название "Расширенного передового присутствия" (Eenhanced Forward Presence - EFP).

Согласно точке зрения альянса, присутствие иностранных войск в Прибалтике дает понять, что нападение на одного союзника будет считаться нападением на весь альянс. Боевые группы НАТО являются частью наиболее эффективными и мобильными группами коллективной обороны Североатлантического союза. Одновременно с этим функционеры НАТО окончательно превратили Прибалтику в своеобразный полигон для проведения учений, одних из которых переходят в другие.