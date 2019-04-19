Войти
19.04.2019
Интерфакс-АВН

Новейший автомат АК-12 покажут на параде 9 мая - Ростех

97
0
0
AK-12_004
Автомат АК-12. Источник: www.dogswar.ru.

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Автоматы Калашникова АК-12, которые начали поступать в войска, покажут на параде Победы 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Да, репетируют с новым АК-12. Наряду с другими новинками от наших оружейников его покажут на параде. Автомат абсолютно нового уровня, надежный, с улучшенной эргономикой, передовыми боевыми характеристиками. Он уже поставляется в войска", - сказал представитель госкорпорации.

Ранее в социальных сетях появились снимки военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) с автоматами АК-12 на репетиции парада.

Российская армия в ближайшие три года получит 150 тыс. новых автоматов Калашникова АК-12 и АК-15, сообщил "Интерфаксу" 6 апреля осведомленный источник.

20 декабря прошлого года портал "Калашников медиа" сообщил, что концерн начал первые поставки автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа. Объем отгруженной партии составил 2,5 тыс. автоматов. В концерне отметили, что Минобороны России является пока единственным заказчиком АК-12, который постепенно заменит в войсках АК-74М.

АК-12 был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
24.12.2018
Поставка 2,5 тыс. АК-12 стала первой массовой закупкой автоматов за 30 лет
22.06.2016
КОРД подвинул "Калашникова"
31.05.2016
Новый российский автомат для «Ратника»: через тернии в неизвестность
25.12.2013
Самоучитель игры на автомате
23.09.2013
Оружейные перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т