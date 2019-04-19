Новейший автомат АК-12 покажут на параде 9 мая - Ростех

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Автоматы Калашникова АК-12, которые начали поступать в войска, покажут на параде Победы 9 мая, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

"Да, репетируют с новым АК-12. Наряду с другими новинками от наших оружейников его покажут на параде. Автомат абсолютно нового уровня, надежный, с улучшенной эргономикой, передовыми боевыми характеристиками. Он уже поставляется в войска", - сказал представитель госкорпорации.

Ранее в социальных сетях появились снимки военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) с автоматами АК-12 на репетиции парада.

Российская армия в ближайшие три года получит 150 тыс. новых автоматов Калашникова АК-12 и АК-15, сообщил "Интерфаксу" 6 апреля осведомленный источник.

20 декабря прошлого года портал "Калашников медиа" сообщил, что концерн начал первые поставки автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа. Объем отгруженной партии составил 2,5 тыс. автоматов. В концерне отметили, что Минобороны России является пока единственным заказчиком АК-12, который постепенно заменит в войсках АК-74М.

АК-12 был разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения бойцов Вооруженных сил России.