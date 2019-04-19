Военные связисты ЗВО получили станцию радиосвязи "Артек" на базе БТР-80

ЦАМТО, 18 апреля. Военные связисты Западного военного округа получили по гособоронзаказу модернизированную станцию радиосвязи Р-166-05 "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80.

Радиостанция обладает высокой степенью защиты от радиоэлектронных помех и предназначена для обеспечения радиосвязи при использовании ее как в составе узлов связи, так и автономно.

Благодаря автоматизированной системе управления, время развертывания и подготовки изделия к работе не превышает 10 мин. Также улучшено качество радиообмена и увеличена дальность связи по сравнению с предыдущими образцами: до 2 тыс. км – в КВ и 350 км – в УКВ диапазонах.

Новая техника обеспечит выполнение задач по организации устойчивой связи с использованием открытых и защищенных каналов между пунктами управления общевойскового объединения и абонентами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.