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19.04.2019
ЦАМТО

Военные связисты ЗВО получили станцию радиосвязи "Артек" на базе БТР-80

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Р-166-05 на БТР-80
Радиостанция Р-166-05 на базе БТР-80.
Источник изображения: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 18 апреля. Военные связисты Западного военного округа получили по гособоронзаказу модернизированную станцию радиосвязи Р-166-05 "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80.

Радиостанция обладает высокой степенью защиты от радиоэлектронных помех и предназначена для обеспечения радиосвязи при использовании ее как в составе узлов связи, так и автономно.

Благодаря автоматизированной системе управления, время развертывания и подготовки изделия к работе не превышает 10 мин. Также улучшено качество радиообмена и увеличена дальность связи по сравнению с предыдущими образцами: до 2 тыс. км – в КВ и 350 км – в УКВ диапазонах.

Новая техника обеспечит выполнение задач по организации устойчивой связи с использованием открытых и защищенных каналов между пунктами управления общевойскового объединения и абонентами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Р-166
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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