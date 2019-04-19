КВЗ и КумАПП займутся совместным производством вертолетов

ЦАМТО, 18 апреля. В рамках бизнес-форума "Татарстан-Башкортостан" управляющий директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" Юрий Пустовгаров рассказал о перспективах создания машиностроительного кластера на базе предприятий Татарстана и Башкортостана.

В частности, в данный момент идет интеграция между КВЗ и Кумертауским авиационным производственным предприятием (КумАПП), которое займется производством отдельных агрегатов и узлов вертолетов Ансат и Ми-38.

На сегодняшний день заключено 12 договоров на освоение и поставку сборочных узлов для вертолета Ансат, деталей заготовительно-штамповочного и механообрабатывающего производства. В Кумертау передается оснастка для изготовления деталей и агрегатов из полимерно-композиционных материалов, литейных заготовок.

Также Кумертауское предприятие займется производством оснастки с последующей серийной поставкой боковых и донных панелей фюзеляжа, хвостовой балки, грузового трапа и других узлов для вертолета Ми-38.

"В настоящее время также рассматривается возможность передачи части работ с КумАПП на Казанский вертолетный завод, в частности – по финальной сборке и летным испытаниям вертолетов марки "Ка". Такие меры позволят нам выстроить современную кооперацию, которая будет выгодна обеим предприятиям как с экономической точки зрения, так и в плане обмена компетенциями, производственной загрузки, сохранения рабочих мест", – отметил Ю.Пустовгаров.

Бизнес-форум "Татарстан-Башкортостан" проходит в рамках "Дней Татарстана в Башкортостане", участником которых выступает КВЗ. Мероприятия проводятся в рамках празднования 100-летия со дня образования Башкирской АССР. Казанское предприятие демонстрирует вертолеты Ансат в модификации "Салон" и патрульном варианте исполнения. Вторая модификация также предназначена для выполнения спасательных операций, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".