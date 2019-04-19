Войти
19.04.2019
Российская газета

"Летающие танки" воюют ночью: Ми-35 сил Хафтара замечены над Триполи

89
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара активно задействуют в боях вертолеты, в том числе и в ночных условиях. Например, в Сети появились фотографии, снятые в кабине "летающего танка" Ми-35 во время полета над Триполи в темное время суток.

Разумеется, у старых советских вертолетов нет современных прицельных систем с тепловизорами, однако даже они могут нанести серьезный ущерб противнику, используя многоствольные пулеметы и разнообразное ракетное вооружение и бомбы.

По разным оценкам, в настоящее время у хафтаровцев вряд ли намного больше десятка винтокрылых машин, причем, вероятно, некоторые из них находятся в неисправном состоянии.

Большая часть данной техники поступила из-за рубежа. Например, чешские источники недавно сообщали, что продали семь Ми-24В Объединенным Арабским Эмиратам, а уже оттуда их переправили в Ливию.

Также сообщалось, что ОАЭ приобретали эти вертолеты и в других странах Восточной Европы для последующих поставок Хафтару.

Несколько "летающих танков" были потеряны во время различных операций против боевиков радикальных группировок.

У противников Хафтара дела с вертолетами обстоят гораздо хуже. Некоторые эксперты утверждают, что реально в воздух может подняться лишь один Ми-24.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Чехия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Похожие новости
13.03.2019
Страна бесконечной войны
23.05.2018
Стратегический единорог
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
13.06.2017
Согласно ООН, ОАЭ поставляют боевые вертолеты и самолеты ливийскому маршалу Хафтару
16.07.2014
Машина, к которой привыкли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т