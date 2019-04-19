"Летающие танки" воюют ночью: Ми-35 сил Хафтара замечены над Триполи
Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара активно задействуют в боях вертолеты, в том числе и в ночных условиях. Например, в Сети появились фотографии, снятые в кабине "летающего танка" Ми-35 во время полета над Триполи в темное время суток.
#Libya- photo from within LNA Mi-35 helicopter gunship in mission over #Tripoli pic.twitter.com/0Ng17aW6KO— Oded Berkowitz (@Oded121351) 18 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Разумеется, у старых советских вертолетов нет современных прицельных систем с тепловизорами, однако даже они могут нанести серьезный ущерб противнику, используя многоствольные пулеметы и разнообразное ракетное вооружение и бомбы.
По разным оценкам, в настоящее время у хафтаровцев вряд ли намного больше десятка винтокрылых машин, причем, вероятно, некоторые из них находятся в неисправном состоянии.
Большая часть данной техники поступила из-за рубежа. Например, чешские источники недавно сообщали, что продали семь Ми-24В Объединенным Арабским Эмиратам, а уже оттуда их переправили в Ливию.
Czech helicopters ended up in Libya. Despite the UN ban. We sold seven Mi-24V helicopters there, the United Arab Emirates were the end customer. We sold helicopters before the general overhaul. #Haftar #LNA pic.twitter.com/fFgMiTzvn9— Premysl Czech (@CzechPremysl) 9 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Также сообщалось, что ОАЭ приобретали эти вертолеты и в других странах Восточной Европы для последующих поставок Хафтару.
Несколько "летающих танков" были потеряны во время различных операций против боевиков радикальных группировок.
У противников Хафтара дела с вертолетами обстоят гораздо хуже. Некоторые эксперты утверждают, что реально в воздух может подняться лишь один Ми-24.
#LNAAF MI35 attack helicopter in action Southern #Tripoli pic.twitter.com/xdSi3eslyw— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 14 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Алексей Брусилов
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