"Летающие танки" воюют ночью: Ми-35 сил Хафтара замечены над Триполи

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара активно задействуют в боях вертолеты, в том числе и в ночных условиях. Например, в Сети появились фотографии, снятые в кабине "летающего танка" Ми-35 во время полета над Триполи в темное время суток.

Разумеется, у старых советских вертолетов нет современных прицельных систем с тепловизорами, однако даже они могут нанести серьезный ущерб противнику, используя многоствольные пулеметы и разнообразное ракетное вооружение и бомбы.

По разным оценкам, в настоящее время у хафтаровцев вряд ли намного больше десятка винтокрылых машин, причем, вероятно, некоторые из них находятся в неисправном состоянии.

Большая часть данной техники поступила из-за рубежа. Например, чешские источники недавно сообщали, что продали семь Ми-24В Объединенным Арабским Эмиратам, а уже оттуда их переправили в Ливию.

Czech helicopters ended up in Libya. Despite the UN ban. We sold seven Mi-24V helicopters there, the United Arab Emirates were the end customer. We sold helicopters before the general overhaul. #Haftar #LNA pic.twitter.com/fFgMiTzvn9 — Premysl Czech (@CzechPremysl) 9 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.

Также сообщалось, что ОАЭ приобретали эти вертолеты и в других странах Восточной Европы для последующих поставок Хафтару.

Несколько "летающих танков" были потеряны во время различных операций против боевиков радикальных группировок.

У противников Хафтара дела с вертолетами обстоят гораздо хуже. Некоторые эксперты утверждают, что реально в воздух может подняться лишь один Ми-24.

Алексей Брусилов