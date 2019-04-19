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19.04.2019
ТАСС

Принц Саудовской Аравии планирует посетить космодромы Байконур и Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также планирует побывать в Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Принц Саудовской Аравии Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, который также является председателем совета директоров Саудовского космического комитета (СКК), планирует в ходе будущих визитов в Россию посетить космодромы Байконур и Восточный.

"При последующих поездках планирую посетить космодромы Байконур и Восточный", - сказал принц в четверг журналистам в ходе посещения российского Центра управления полетами (ЦУП).

По его словам, в четверг, после ЦУПа, он планирует посетить Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" имени С. П. Королева.

В среду принц провел встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Как сообщал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, кроме переговоров с представителями Роскосмоса, запланирована встреча принца с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Мантуров Денис
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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