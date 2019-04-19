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19.04.2019
РИА Новости

Российские летчики нанесли удар по кораблям условного противника на Балтике

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Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24.
Источник изображения: © Фото : Japan Ministry of Defense

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота в ходе тренировок нанесли удар по кораблям "противника", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море", - сказал он.
Мартов добавил, что под прикрытием пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также атаковали мишени, имитирующие корабли условного противника.

"В общей сложности, в тренировках было задействовано более десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота", - подчеркнул он.

В ЗВО напомнили о сообщении Национального центра управления обороной РФ, что "в назначенных районах акватории Балтийского моря организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации Балтийского флота".

"Действия сил Балтийского флота проводятся в качестве оперативного реагирования на заход в балтийскую акваторию ракетного эсминца ВМС США "Грейвли", а также кораблей НАТО "К.Пуласки", "Гекова" и "Хуан де Бурбон"", - добавляется в сообщении.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - приводится выдержка из сообщения Национального центра управления обороной РФ.

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