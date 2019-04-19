Российские летчики нанесли удар по кораблям условного противника на Балтике
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота в ходе тренировок нанесли удар по кораблям "противника", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"В общей сложности, в тренировках было задействовано более десяти самолетов соединения морской авиации Балтийского флота", - подчеркнул он.
В ЗВО напомнили о сообщении Национального центра управления обороной РФ, что "в назначенных районах акватории Балтийского моря организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации Балтийского флота".
"Действия сил Балтийского флота проводятся в качестве оперативного реагирования на заход в балтийскую акваторию ракетного эсминца ВМС США "Грейвли", а также кораблей НАТО "К.Пуласки", "Гекова" и "Хуан де Бурбон"", - добавляется в сообщении.
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - приводится выдержка из сообщения Национального центра управления обороной РФ.
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