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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

Идет следствие по хищениям в НИИ Минобороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

В закрытом НИИ Минобороны по защите от биологического оружия (48-й ЦНИИ) выявлены хищения на 20 млн рублей.

По версии следствия, которое провели ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения, несколько сотрудников института выписывали себе необоснованные премии за проекты "Комбриг", "Полоска" и "Пропуск" по госконтрактам, в том числе с Федеральной службой охраны. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Согласно следственным материалам, бывший главный бухгалтер ЦНИИ Сергей Лупин, бывший руководитель планового отдела Антон Макеев, бывшая сотрудница финансового отдела Ирина Борисова, а также бывший сотрудник планового отдела Алексей Якимов обвиняются в том, что при реализации госконтрактов выписывали необоснованные премии с целью присвоить себе бюджетные средства.

16 апреля в суде был допрошен автор судебно-бухгалтерской экспертизы Василий Устинов (долгое время работал в Рособоронзаказе), на основании его анализа документов ЦНИИ с 2006 по 2012 год построено обвинение.

По словам Устинова, пишет Eadaily, премировать сотрудников института должны были в соответствии с внутренними документами института, "а не раздавать премии направо и налево". Сторона защиты заявила, что его выводы необоснованны и ангажированы, потому что Устинов изучал первичные документы, которые ему были предоставлены следствием.

 

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