Первые АК-12 поступили на вооружение подразделений ВДВ

Первые партии новейших автоматов АК-12 калибра 5, 45 мм, переданные Минобороны, поступили на вооружение подразделений Воздушно-десантных войск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По словам источника, новый автомат АК-12 в первую очередь поступает в подразделения ВДВ, где заменит АК-74 и АК-74М. Такое решение было принято, исходя из необходимости получения максимального опыта эксплуатации автомата в войсках и определения тактических сценариев его применения.

С этой точки зрения решение выдать АК-12 военнослужащим ВДВ в первую очередь является логичным шагом. Накопленный опыт будет широко применяться при оснащении АК-12 других родов и видов войск

- заявил источник.

При этом отмечается, что в подразделениях ВДВ АК-12 будут эксплуатироваться с комплектом дополнительного оборудования, в который входят коллиматорный прицел отечественного производства и подствольный гранатомет ГП-30.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заключило с концерном Калашников контракт на поставку в войска 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15 в течении трех лет по 50 тысяч автоматов в год. При этом подчеркивалось, что первые поставки АК-12 начались еще в декабре 2018 года.