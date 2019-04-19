Войти
19.04.2019
Военное обозрение

Первые АК-12 поступили на вооружение подразделений ВДВ

105
0
0

Первые партии новейших автоматов АК-12 калибра 5, 45 мм, переданные Минобороны, поступили на вооружение подразделений Воздушно-десантных войск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник изображения: topwar.ru

По словам источника, новый автомат АК-12 в первую очередь поступает в подразделения ВДВ, где заменит АК-74 и АК-74М. Такое решение было принято, исходя из необходимости получения максимального опыта эксплуатации автомата в войсках и определения тактических сценариев его применения.

С этой точки зрения решение выдать АК-12 военнослужащим ВДВ в первую очередь является логичным шагом. Накопленный опыт будет широко применяться при оснащении АК-12 других родов и видов войск

- заявил источник.

При этом отмечается, что в подразделениях ВДВ АК-12 будут эксплуатироваться с комплектом дополнительного оборудования, в который входят коллиматорный прицел отечественного производства и подствольный гранатомет ГП-30.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заключило с концерном Калашников контракт на поставку в войска 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15 в течении трех лет по 50 тысяч автоматов в год. При этом подчеркивалось, что первые поставки АК-12 начались еще в декабре 2018 года.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.04.2019
Новейший автомат АК-12 покажут на параде 9 мая - Ростех
09.04.2019
Министерство обороны России заключило контракт на поставку 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15
13.09.2016
Из чего стрелять в XXI веке
22.07.2016
От патрона до САУ: гендиректор ЦНИИТОЧМАШа о трудовых буднях своего института
09.01.2012
"Мистраль" и другие
03.11.2011
Автомат Калашникова: вместо отставки идет на повышение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т