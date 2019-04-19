Система XLUUV как возможный британский ответ "Лошарику"

Британское минобороны изучает варианты разработки сверхбольшого беспилотного подводного корабля (XLUUV), предназначенного для выполнения секретных миссий на расстояниях до 3000 морских миль. Автономность плавания нового изделия должна составить три месяца. Учитывая функциональное назначение XLUUV, можно предположить, что новая система станет возможным ответом на российский вариант АПЛ АС-12 "Лошарик".

Источник изображения: topwar.ru

В качестве предварительного шага Лаборатория оборонной науки и техники Минобороны, аналогичная американской DARPA, на этой неделе объявила конкурс на создание автономной системы управления, способной успешно выполнять самые сложные операции.

Победивший продукт будет интегрирован в существующий подводный аппарат, предлагающий 70 куб. футов (2 куб. м) внутреннего пространства для размещения полезной нагрузки весом до двух тонн. После этого начнется тестирование системы, на которое отводится два года. Данная программа предназначена для того, чтобы помочь Королевскому флоту понять потенциальное значение XLUUV и разработать концепцию его применения.

Хотя можно просто усилить присутствие в подводном пространстве с помощью более мелких автономных систем, они не могут завершить многие операции, выполняемые в настоящее время более крупными пилотируемыми средствами.

- сообщает указанное ведомство.

Основные миссии системы

В перечень оборудования, предназначенного для установки на XLUUV, входят электронно-оптическая система, средства РЭБ и электронной поддержки связи, а также акустические или неакустические системы наблюдения для ведения "надежной противолодочной борьбы на больших расстояниях". Благодаря данному оснащению XLUUV сможет выполнять три основные миссии: сбор разведывательных данных, создание противолодочного барьера, а также развертывание и возврат оборудования.

Как ожидается, XLUUV после выхода из дока в автономном режиме переместится до места назначения, задержится на глубине перископа или ниже и будет контролировать проходящие суда сроком до трех месяцев. При этом система может располагаться на морском дне, используя для наблюдения выдвижное оборудование. При обнаружении объекта, вызывающего интерес, XLUUV сообщает об инциденте и продолжает мониторинг.

С целью создания противолодочного барьера, XLUUV проходит к контрольной точке и патрулирует заранее определенную область в течение трех месяцев. XLUUV распознает акустическую подпись интересующей цели, идентифицирует ее как враждебную, сообщает о происшествии и продолжает патрулирование.

Для размещения оборудования XLUUV погружается на рабочую глубину, перемещается в необходимую зону и сбрасывает полезную нагрузку, за которой впоследствии возвращается.