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19.04.2019
Интерфакс-АВН

Конфликт в Ливии унес жизни уже более 200 человек - ВОЗ

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Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии
Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии.
Источник изображения: © REUTERS, Esam Omran Al-Fetori

Дубай. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - В результате столкновений между противоборствующими силами вблизи столицы Ливии Триполи погибли уже 205 человек, сообщает в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Число жертв вооруженного конфликта в Триполи составляет 205 человек, 913 человек ранены", - говорится в Twitter ливийского подразделения ВОЗ.

Медики ВОЗ помогают проводить операции в больницах на передовой конфликта, отмечает организация.

Ранее сообщалось о 180 погибших и более чем 800 пострадавших.

В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал силы Х.Хафтара прекратить наступление рад мирных людей, которые живут в Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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