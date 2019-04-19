Конфликт в Ливии унес жизни уже более 200 человек - ВОЗ
Дубай. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - В результате столкновений между противоборствующими силами вблизи столицы Ливии Триполи погибли уже 205 человек, сообщает в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Число жертв вооруженного конфликта в Триполи составляет 205 человек, 913 человек ранены", - говорится в Twitter ливийского подразделения ВОЗ.
Медики ВОЗ помогают проводить операции в больницах на передовой конфликта, отмечает организация.
Ранее сообщалось о 180 погибших и более чем 800 пострадавших.
В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал силы Х.Хафтара прекратить наступление рад мирных людей, которые живут в Триполи.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.
"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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