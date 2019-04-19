Исламабадский перелом

Последние полвека Исламскую Республику Пакистан сопровождает образ страны, в которой процветает терроризм и сепаратизм, в которой имеются нерешенные территориальные споры и установлена военная диктатура. Эти ассоциации неизбежно возникают в различных СМИ до сих пор, хотя сами по себе эти клише в нынешнее время верны лишь отчасти. Эксперты Центра анализа стратегий и технологий в новой книге "Пакистан: за рамками стереотипов" постарались избавиться от навязанного годами взгляда на развитие страны. Специальный корреспондент "Ъ" Иван Сафронов считает, что это в целом получилось.

Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде (с) AFP

Первые ассоциации подавляющего большинства людей при упоминании Пакистана связаны с какими-то негативными факторами, укоренившимися в общественном сознании и до сих пор из него не вышедшими. Знания широкой общественности о нынешнем состоянии исламской республики упираются в стандартный набор клише: там живут дикари-сепаратисты, которые периодически воюют с Индией из-за каких-то спорных территорий; вообще в стране царит военная диктатура, расстреливающая любых несогласных; а еще они вроде бы связаны с террористами, но это не точно (ну и ладно!).

Предпосылки для формирования такого образа, безусловно, были: с момента обретения страной независимости в 1947 году в Пакистане четырежды устанавливался военный режим, а уровень террористической активности достигал одного из наиболее высоких значений в мире.

За полвека ситуация изменилась, но Исламабад донести это до широких масс не смог: откровенно слабое продвижение своей повестки в мире не смогло переломить доминирующую негативную форму подачи новостей в мировых СМИ.

Постарались восполнить этот пробел эксперты Центра анализа стратегий и технологий (АСТ). В книге "Пакистан: за рамками стереотипов" они, признавая сложность и противоречивость Исламабада, отошли от приписываемого ему образа несостоявшегося квазигосударства. В книге скомпонованы десятки сюжетов и фактов, позволяющих читателю получить реально объемное представление и о том, как Пакистан развивался, и о том, к чему это привело.

Сама книга разбита на три части, каждая из которых охватывает отдельное направление в истории Исламабада. В первой части - "Международное положение и внешняя политика" - даются краткие выжимки об основах сотрудничества Пакистана с США, с Китаем, с СССР и впоследствии с Россией, с мусульманским миром в целом. Не обошлось, конечно, без погружения в пакистано-индийские отношения в контексте Кашмирского вопроса: на фоне событий 14-27 февраля 2019 года, ставших одним из самых острых периодов последнего времени в отношениях Исламабада и Дели, эта глава позволяет понять протекающие процессы несколько глубже.

Вторая часть - "Внутриполитическое положение и экономика" - посвящена аспектам развития Исламабада и его переходу от традиционного уклада жизни к своеобразному модерну. Третья часть - "Вооруженные силы, оборонная промышленность и военно-техническое сотрудничество" - дает широкое представление не только о состоянии и структуре армии, но и ее роли в политической жизни Пакистана. Там же рассказывается о методах и способах борьбы с наркоторговлей, с организованной преступностью в Карачи или сепаратизме в Белуджистане. Не менее интересна и подборка, связанная с участием вооруженных сил Пакистана в миротворческих операциях, начиная с Конго образца 1960 года и до Кот-д`Ивуара сегодняшнего дня.

Отдельно можно выделить главу, в которой описывается структура военно-промышленного комплекса и военного экспорта Пакистана: несколько десятков страниц структурированного текста позволяют в полной мере оценить путь от зарождения оборонной промышленности Исламабада до начала производства собственной военной продукции. Не стоит забывать, что Пакистан - это ядерная страна, которая еще в 1998 году провела серию успешных испытаний устройств на основе высокообогащенного урана и плутония, а сейчас обладает средствами их доставки на расстояния до 700 км. Эта глава о пакистанской военной науке важна тем, что начисто рушит тезис о стране, сравниваемой с дикарями, грозящими миру деревянной палкой-копалкой.

В целом, издание центра АСТ не претендует на звание какого-либо монументального исторического труда, поскольку отследить на нескольких сотнях страниц в комплексе развитие Пакистана объективно невозможно. Зато своих целей книга достигла полностью: по крайней мере, после ее прочтения к однобокому восприятию современного Исламабада возвращаться уже не хочется.