Войти
19.04.2019
bmpd.livejournal.com

Исламабадский перелом

86
0
0

Последние полвека Исламскую Республику Пакистан сопровождает образ страны, в которой процветает терроризм и сепаратизм, в которой имеются нерешенные территориальные споры и установлена военная диктатура. Эти ассоциации неизбежно возникают в различных СМИ до сих пор, хотя сами по себе эти клише в нынешнее время верны лишь отчасти. Эксперты Центра анализа стратегий и технологий в новой книге "Пакистан: за рамками стереотипов" постарались избавиться от навязанного годами взгляда на развитие страны. Специальный корреспондент "Ъ" Иван Сафронов считает, что это в целом получилось.

Бойцы Группы специального назначения (SSG) пакистанской армии на параде в Исламабаде (с) AFP

Первые ассоциации подавляющего большинства людей при упоминании Пакистана связаны с какими-то негативными факторами, укоренившимися в общественном сознании и до сих пор из него не вышедшими. Знания широкой общественности о нынешнем состоянии исламской республики упираются в стандартный набор клише: там живут дикари-сепаратисты, которые периодически воюют с Индией из-за каких-то спорных территорий; вообще в стране царит военная диктатура, расстреливающая любых несогласных; а еще они вроде бы связаны с террористами, но это не точно (ну и ладно!).

Предпосылки для формирования такого образа, безусловно, были: с момента обретения страной независимости в 1947 году в Пакистане четырежды устанавливался военный режим, а уровень террористической активности достигал одного из наиболее высоких значений в мире.

За полвека ситуация изменилась, но Исламабад донести это до широких масс не смог: откровенно слабое продвижение своей повестки в мире не смогло переломить доминирующую негативную форму подачи новостей в мировых СМИ.

Постарались восполнить этот пробел эксперты Центра анализа стратегий и технологий (АСТ). В книге "Пакистан: за рамками стереотипов" они, признавая сложность и противоречивость Исламабада, отошли от приписываемого ему образа несостоявшегося квазигосударства. В книге скомпонованы десятки сюжетов и фактов, позволяющих читателю получить реально объемное представление и о том, как Пакистан развивался, и о том, к чему это привело.

Сама книга разбита на три части, каждая из которых охватывает отдельное направление в истории Исламабада. В первой части - "Международное положение и внешняя политика" - даются краткие выжимки об основах сотрудничества Пакистана с США, с Китаем, с СССР и впоследствии с Россией, с мусульманским миром в целом. Не обошлось, конечно, без погружения в пакистано-индийские отношения в контексте Кашмирского вопроса: на фоне событий 14-27 февраля 2019 года, ставших одним из самых острых периодов последнего времени в отношениях Исламабада и Дели, эта глава позволяет понять протекающие процессы несколько глубже.

Вторая часть - "Внутриполитическое положение и экономика" - посвящена аспектам развития Исламабада и его переходу от традиционного уклада жизни к своеобразному модерну. Третья часть - "Вооруженные силы, оборонная промышленность и военно-техническое сотрудничество" - дает широкое представление не только о состоянии и структуре армии, но и ее роли в политической жизни Пакистана. Там же рассказывается о методах и способах борьбы с наркоторговлей, с организованной преступностью в Карачи или сепаратизме в Белуджистане. Не менее интересна и подборка, связанная с участием вооруженных сил Пакистана в миротворческих операциях, начиная с Конго образца 1960 года и до Кот-д`Ивуара сегодняшнего дня.

Отдельно можно выделить главу, в которой описывается структура военно-промышленного комплекса и военного экспорта Пакистана: несколько десятков страниц структурированного текста позволяют в полной мере оценить путь от зарождения оборонной промышленности Исламабада до начала производства собственной военной продукции. Не стоит забывать, что Пакистан - это ядерная страна, которая еще в 1998 году провела серию успешных испытаний устройств на основе высокообогащенного урана и плутония, а сейчас обладает средствами их доставки на расстояния до 700 км. Эта глава о пакистанской военной науке важна тем, что начисто рушит тезис о стране, сравниваемой с дикарями, грозящими миру деревянной палкой-копалкой.

В целом, издание центра АСТ не претендует на звание какого-либо монументального исторического труда, поскольку отследить на нескольких сотнях страниц в комплексе развитие Пакистана объективно невозможно. Зато своих целей книга достигла полностью: по крайней мере, после ее прочтения к однобокому восприятию современного Исламабада возвращаться уже не хочется.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Конго
Пакистан
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
30.09.2014
США испытывают договором
15.03.2013
Доклад Национальной разведки США: у Путина будут большие проблемы
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т