Тайвань продолжит подготовку летчиков истребителей F-16 в США – DSCA

ЦАМТО, 17 апреля. Госдеп США одобрил потенциальное продолжение программы подготовки летчиков ВВС Тайваня по запросу Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States).

Предполагается, что обучение будет осуществляться в рамках программы "Иностранные военные продажи". В рамках этой же программы одобрено потенциальное техническое обслуживание / материальное обеспечение самолетов F-16, размещенных на авиабазе ВВС "Льюк" (шт.Аризона).

Полная стоимость услуг может составить 500 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности реализации данной программы 15 апреля.

TECRO обратилось к администрации США с запросом о возможности продолжения программы обучения летчиков и технического обслуживания / материального обеспечения самолетов F-16, размещенных на авиабазе ВВС "Льюк" (шт.Аризона), включая летную практику, участие в учениях, поставку учебных боеприпасов, запасных частей, вспомогательного и обучающего оборудования, технической документации, топлива и оказание услуг по заправке самолетов топливом, проведение обучения персонала, оказание инженерной, технической и логистической поддержки со стороны американского правительства и подрядчика, а также выполнения других условий долгосрочной программы обучения CONUS.

Программа обучения соответствует положениям "Закона об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг и оборудования позволит продолжить программу обучения летчиков, реализуемую на авиабазе "Льюк", готовить опытных пилотов и повышать их квалификацию.

Основными подрядчиками проекта выбраны компании URS Federal Services и MD and L3.

Уведомление о потенциальном предоставлении услуг обучения публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракт на предоставление услуг и оборудования в запрошенном объеме будет обязательно заключен.