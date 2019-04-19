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19.04.2019
Российская газета

Российский "Солнцепек" становится все более популярным в армиях мира

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Источник изображения: rg.ru

Алжирские сухопутные подразделения на недавних учениях снова задействовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Их 220-мм неуправляемые реактивные снаряды уничтожили опорный пункт условного противника.

По всей видимости, применялись термобарические боеприпасы. В минувшем году на военно-техническом форуме "Армия-2018" были обнародованы данные о них.

Каждый такой "подарок" при 216 кг веса имеет длину около 3700 мм. Максимальная дальность полета - 6000 метров. Еще одним достоинством этих снарядов является их способность выдерживать 50-градусную жару.

Первой страной, которая закупила "Солнцепеки", стал Казахстан. Для этой сделки самоходные огнеметы впервые были выполнены на шасси основного боевого танка Т-90С. Они получили встроенную динамическую защиту и более мощный 1000-сильный двигатель.

Позже аналогичные машины очень хорошо показали себя в Ираке, где вооруженные силы данного государства сражались против запрещенной в России террористический группировки "ИГ".

Также ТОС-1А внесли значительный вклад в разгром различных бандформирований в Сирии.

Успешное применение данной техники в реальных боевых действиях не осталось незамеченным, российские тяжелые огнеметы были приобретены Алжиром и Саудовской Аравией.

Поступает аналогичная техника и в вооруженные силы Российской Федерации. В прошлом году на "Армии-2018" впервые была представлена модернизированная версия "Солнцепека".


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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