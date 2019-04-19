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19.04.2019
Lenta.ru

В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии

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Источник изображения: Фото: @ImageSatIntl

Разрушенный Израилем в Сирии радар JY-27 был успешно восстановлен, что позволяет сделать вывод о высокой ремонтопригодности произведенной в Китае техники, пишет Sina.

Издание отмечает, что уничтожению подверглась только антенна радара, тогда как другие его системы, в частности передатчик, приемник и система обработки сигналов, могли быть развернуты в укрытии на безопасном расстоянии.

"Для ремонта радара требуется только установить запасную антенну", — уверяет Sina.

По мнению авторов материала, скорее всего, JY-27 был атакован израильской крылатой ракетой Delilah, боевая часть которой не тяжелее 30 килограммов, чего недостаточно для разрушения бетонного укрытия, в котором мог содержаться передатчик.

К подобному заключению пришли в Sina, изучив обновленные спутниковые снимки района с радаром.

В январе телеканал NTD сообщил, что уничтоженный Израилем радар JY-27 должен был защищаться сирийскими системами ПВО, использующими, в частности, комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Тогда отмечалось, что в атаке был задействован F-35I Adir.

Ранее в том же месяце Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс "Панцирь-С1" российского производства. Для этого Израиль, предположительно, использовал барражирующий боеприпас SkyStriker, созданный компанией Elbit Systems.

Радар JY-27, согласно производителю — китайской компании CETG (China Electronics Technology Group), способен отслеживать малозаметные воздушные объекты, в том числе истребители F-35 Lightning II и F-22 Raptor американской компании Lockheed Martin. Дальность радара оценивается в 330 километров. Точность позиционирования — 150 метров.

Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir. Первые два самолета страна получила в 2016 году.

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Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-22
F-35
F-35A
Компании
Elbit Systems
Lockheed-Martin
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