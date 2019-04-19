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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

Бомбардировщики США - главный козырь мирового диктатора

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Источник изображения: vpk-news.ru

США переходят к планированию более частых, но более коротких развертываний своих ударных сил в лице стратегических бомбардировщиков B-52H в передовых и оперативно-важных районах мира.

Как заявил командующий глобальных ударов ВВС США генерал Тимоти Рэй, в первую очередь, такой подход обусловлен нейтрализацией возросшей агрессивной риторики и практических действий со стороны России и Китая, а также демонстрацией единства и выполнении союзнических обязательств со стороны США перед своими партнёрами.

По словам генерала, в ближайшем будущем состоятся командировки бомбардировщиков с силами их обеспечения в Европу, зону ответственности Центрального и Индо-Тихоокеанского командования США.

"Во внимание это следует принимать всему миру, потому что мы будем перебрасывать стратегические бомбардировщики не только в Европу. Мы будем перебрасывать их  в зону оперативной ответственности Центрального командования, на Тихий океан, во множество районов", - сказал Рэй, отметив, что это называется "динамическое применение сил" для "расширенного сдерживания" России и Китая.

"Мы должны обладать способностью наносить высокоточные удары на большую дальность на любом театре в целях поддержи наших союзников и продвижения стабильности. Теперь мы видим региональную конкуренцию, глобальную конкуренцию. Поэтому мы должны уметь очень хорошо проецировать силу в любую точку планеты вместе со своими союзниками", - подчеркнул он.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
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