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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

"Мотовилихинские заводы" поставили Минобороны РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Группа предприятий "Мотовилихинские заводы" в рамках выполнения гособоронзаказа отправила в подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ несколько десятков боевых и транспортно-заряжающих машин из состава комплекса РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", сообщила пресс-служба предприятия.

"Обязательства по контракту на поставку РСЗО "Торнадо-С" выполнены в полном объеме. Модернизированные боевые машины, оснащенные автоматизированной системой управления огнем, отправлены в воинские части. Кроме этого, предприятие отгрузило партию РСЗО "Торнадо-Г" в соответствии с трехлетним контрактом", — сообщает директор группы предприятий "Мотовилихинские заводы" Александр Анохин.

"Торнадо-С" является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО "Смерч". Новая разработка соответствует основным тенденциям ведения современного боя. Реализованные в системе процессы автоматизации обеспечивают возможность одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитывать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это позволяет значительно повысить мобильность комплекса и эффективность его боевого применения. Может поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами, а также использовать корректируемые боеприпасы. В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания.

"Торнадо-Г" — модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО "Град". Отличительными особенностями системы является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение Российской армии в 2014 году.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Торнадо-Г
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Мотовилиха
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Гособоронзаказ
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