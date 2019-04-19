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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

ВМС США отказались от разработки противоторпед для авианосцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США отказались от проекта по разработке системы самозащиты кораблей с помощью торпед-перехватчиков.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Defense News, военные специалисты, проводившие испытания прототипов системы, сделали заключение о ее неэффективности. В 2019-2023 годах по мере планового обслуживания прототипы противоторпедных систем будут демонтированы с нескольких американских авианосцев.

Разработка американской системы ATTDS велась с начала 2010-х годов. Она состоит из гидроакустической системы, торпед-перехватчиков и ложных акустических целей AN/SLQ-25 Nixie. Прототипы системы для испытаний были установлены на трех авианосцах типа "Нимиц": "Джордж Буш", "Гарри Трумэн" и "Нимиц".

Испытания ATTDS проводились с 2013 года. Систему планировалось принять на вооружение в 2021 году, однако военные специалисты пришли к выводу, что она неэффективна и решили закрыть проект. По итогам испытаний выяснилось, что ATTDS не всегда может обнаружить вражескую торпеду, а также периодически дает ложные оповещения, принимая за торпеды посторонние шумы.

В настоящее время противоторпедные системы с торпедами перехватчиками штатно используются на российских корветах проектов 20380 и 20385, а также фрегатах проекта 22350. Речь идет о противоторпедном комплексе "Пакет-НК" с торпедными аппаратами калибра 324 миллиметра. Торпеды-перехватчики этого комплекса способны поражать торпеды противника на дальности до 1,4 тысячи метров.

В начале апреля текущего года немецкая компания Atlas Elektronik совместно со специалистами Технического центра по кораблям и морским вооружениям Германии провела испытания собственной системы защиты кораблей от торпед. Немецкая система состоит из сонарного комплекса TDCL и противоторпедной торпеды SeaSpider.

Система, как утверждают разработчики, способна обнаружить любой тип торпед, выпущенных по кораблю, а также эффективно отличает посторонние шумы от шумов, издаваемых торпедами. После обнаружения торпеды система запускает противоторпеду, которая подрывается вблизи перехватываемой цели.

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Страны
Германия
Россия
США
Компании
ThyssenKrupp
Персоны
Буш Джордж
Проекты
20385
22350
Nimitz
Авианосец
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