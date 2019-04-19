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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

На литовском полигоне опробованы немецкие гаубицы

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Источник изображения: vpk-news.ru

На литовском полигоне в Пабраде протестировали новые модернизированные самоходные гаубицы PzH2000. Две артиллерийские системы были получены из Германии еще в декабре прошлого года.

Первые боевые стрельбы продолжались на протяжении двух недель, пишет "Sputnik Литва".

Во время испытаний солдаты производили выстрелы боевыми осколочными снарядами по стационарным целям. Стрельбы проходили только в светлое время суток. Максимальное расстояние выстрела составило 12 километров, а дальность выстрела гаубицы достигает 30 километров. Отмечается, что используемые до сих пор литовской армией полевые артиллерийские орудия М-50 могли поражать цели только на расстоянии до 11 километров.

Командир артиллерийского батальона имени генерала Ромуальдаса Гедрайтиса, полковник-лейтенант Мариюс Йонялис заявил, что результат стрельб оправдал ожидания.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Продукция
PzH 2000
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