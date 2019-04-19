ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора

В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на конференции по противодействию международному терроризму в Санкт-Петербурге.

По словам Бортникова, иностранные боевики остаются главным инструментом международных террористических структур. Так, по оценкам экспертов, в Евросоюз уже вернулись порядка полутора тысяч террористов из тех пяти тысяч, которые ранее выехали на Ближний Восток. По данным директора ФСБ, все они проходят подготовку и обучение в лагерях исламистов, после чего получают реальный боевой опыт. После этого они возвращаются в страны исхода или оседают на территории других государств, образуя спящие ячейки.

Несмотря на ощутимые потери в Сирии и Ираке, запрещенные в РФ "Исламское государство", Аль-Каида и связанные с ними группировки смогли переформатировать себя по сетевому принципу и представляют серьезную угрозу.

Как рассказал руководитель российской спецслужбы, взаимосвязанные и автономные ячейки расползаются за пределы Ближнего Востока в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию. Крупные бандитские формирования уходят вглубь африканского континента, в частности в Ливию. Всего, по данным Бортникова, в прошлом году по всему миру было совершено 683 теракта, в результате которых погибли 4708 и получили ранения 7120 человек.

Иван Егоров