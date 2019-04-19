КНДР потребовала от США убрать из переговоров Майка Помпео

Северная Корея потребовала от США на будущих переговорах убрать госсекретаря США Майка Помпео и выбрать вместо него нового "главного переговорщика". Об этом сообщает южнокорейское агенство "Ренхап".

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Как сообщает агенство, об этом заявил директор департамента МИД КНДР Квон Чон Гын, по словам которого, будущие переговоры между США и Северной Кореей должны пройти без главы американского Госдепа Майка Помпео, по причине того, что они (переговоры) заканчиваются безрезультатно всякий раз, когда Помпео "сует в них своей нос".

Опыт ханойского саммита показал, что какой бы ни была проблема, если вмешается Помпео, дело будет запутано, а результаты сорваны. Поэтому меня беспокоит, что если Помпео снова вмешается в переговоры, то ситуация еще больше усложнится и запутается

- подчеркнул КвонЧен Гын и добавил, что для переговоров требуется кто-то "более дружелюбный и зрелый".

Ранее сообщалось, что Пхеньян разочаровался в переговорах с США по денуклеаризации Корейского полуострова и Ким Чен Ын может объявить о ее приостановке. Главным виновником этого в КНДР называют Помпео, который "посеял атмосферу враждебности и недоверия между странам". По некоторым данным, Ким Чен Ыну не понравилось заявление Помпео о намерениях американской стороны завершить переговоры с КНДР к концу 2019 года.