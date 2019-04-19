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19.04.2019
Военное обозрение

При подготовке снайперов в Китае учат насаживать рис на нить

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В репортаже китайского ТВ представлена подготовка снайперов специального антитеррористического отряда. Особое внимание обращают на себя упражнения, которые разработаны для подготовки китайских снайперов.

Источник изображения: sina.com.cn

Так, в классе психологической подготовки можно увидеть нескольких военнослужащих, на столе перед которыми рассыпан бисер. Упражнение состоит в том, чтобы военнослужащие насаживали бисер (в первую очередь это обычные рисовые зёрна, которые ещё нужно проколоть тончайшей иглой) на нить. Это, как заявлено представителями командования, тренирует не только чёткость движений, но и успокоенность снайпера перед выполнением ответственного задания.

Другое упражнение – прицеливание с расположением на стволе снайперской винтовки нескольких поставленных друг на друга гильз. Начинается всё с одной гильзы. Для опытных – не менее трёх.

Источник изображения: sina.com.cn

Особые упражнения на тренировочной площадке – навыки изготовки к стрельбе из положения сидя. При этом корпус снайпера несколько отклонён от продольной оси винтовки – для большей безопасности. В ходе тренировок регулируется всё, вплоть до угла наклона туловища стрелка во время прицеливания.

Обычные упражнения – тренировка стрельбы из положения лёжа при использовании средств маскировки.

Кроме того, военнослужащие школы снайперов отрабатывают навыки скрытного перемещения в условиях пересечённой местности.

Один из курсантов снайперской школы отмечает, что "высшим пилотажем" является умение сохранить концентрацию в процессе многочасового сидения (лежания) в засаде:

Нужно нажать только один раз на спусковой крючок. А до этого момента может пройти несколько часов. Важно, чтобы рука не дрогнула и ствол оставался в таком положении, когда вероятность поражения цели предельно максимальна.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
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