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19.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной

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Военнослужащие ВС ДНР
Военнослужащие ВС ДНР.
Источник изображения: rg.ru

Центральный райсуд Волгограда не признал поступление отставника из Урюпинска Михаила Заикина в бригаду народной милиции "Оплот" ДНР военной службой в иностранном государстве и отказал в иске военкоматам, отказавшимся выплачивать военному пенсию.

8 апреля Центральный райсуд рассмотрел иск Михаила Заикина к военкоматам Волгоградской области и Урюпинского района, в котором отставник требовал возобновить ему пенсионные выплаты, а заодно и встречное заявление комиссариатов, в которых они настаивали на взыскании с пенсионера якобы переплаченных ему денег. Решение военкомов было основано на федеральном законодательстве, в соответствии с которым при поступлении на военную службу или на службу в органы внутренних дел, пожарную охрану и другие силовые структуры не только в России, но и любых других государствах выплата ранее назначенной пенсии приостанавливается на время новой службы отставника, пишет "Коммерсант".

Свои требования к Заикину военкомы мотивировали тем, что тот поступил на службу в войсковую часть №08805 – 5-ю отдельную мотострелковую бригаду "Оплот" в городе Макеевка, основателем которой считается глава ДНР Александр Захарченко. В ДНР военкомату подтвердили, что Заикин был назначен на воинскую должность командира отделения взвода управления 3-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи "Оплота". Ему присвоили звание сержанта, назначили на должность топогеодезиста-вычислителя, зачислили в списки личного состава воинской части и поставили на все виды довольствия. Таким образом, полагали в военкоматах, урюпинский пенсионер стал военнослужащим-контрактником, а не добровольцем народного ополчения, как он указывал в своем иске. При этом во встречном иске отмечалось, что хотя ДНР является непризнанным государством, она обладает всеми признаками государственности, а ее народная милиция, соответственно, имеет "признаки" вооруженных сил такого государства.

В действиях Заикина военкомы нашли и признаки "недобросовестности", поскольку он, заключив контракт на прохождение военной службы в ДНР, не уведомил об этом пенсионный орган, в результате чего с 4 ноября 2016 года по 31 января 2018 года ему переплатили пенсию, попросив суд взыскать с него более 196 тыс. рублей.

Заикин в свою очередь отмечал, что уехав в ДНР в качестве добровольца, он был принят в ряды ополчения, ставшего затем народной милицией. По его версии, участие в таком качестве в конфликте на юго-востоке Украины не может расцениваться как прохождение им военной службы в другом государстве, а получаемая в связи с этим материальная помощь не должна считаться денежным довольствием военнослужащего.

Судья Ирина Галахова решила исковые требования Заикина удовлетворить, отклонив встречное требование к нему. Суд установил, что Заикин является пенсионером Минобороны с января 2003 года. На пенсию он вышел по выслуге лет. В феврале 2018 года пенсию ему платить перестали в связи с приказом о зачислении на военную службу в ДНР. Однако, решила судья, выписка из данного приказа не является допустимым доказательством поступления Михаила Заикина "на военную службу иностранного государства". ДНР не является суверенным государством, поскольку не признана странами-членами ООН, в том числе Россией.

Кроме того, суд отметил, что в соответствии с указом президента определен перечень документов, признаваемых действительными на территории России, и выписки из приказов командиров вооруженных формирований ДНР в этом перечне нет. Соответственно, решил суд, документы, выданные должностными лицами непризнанного государства, не могут быть положены в основу решения о прекращении выплаты пенсии.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
ООН
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1 комментарий
№1
19.04.2019 01:36
Когда уже этот дурдом закончится?
0
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