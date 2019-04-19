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19.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Танк "Армата" может утратить женский голос

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Речевой информатор российского танка Т-14 "Армата" может получить мужской голос для женских экипажей, сообщил Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), обеспечивающих подготовку техники к параду Победы на Красной площади.

Бегман рассказал ТАСС, что бортовая система диагностики танка Т-14 способна сама определять какие-либо несоответствия в работе, в таких случаях на экранах загорается текстовое предупреждение, а женский голос информирует экипаж о проблеме.

"Армата" разговаривает женским голосом. Но если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос", – рассказал он.

Ранее замгендиректора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов сообщал, что речевой информатор "Арматы" проговаривает танкистам алгоритм действий: может, в частности, запретить продолжать движение и порекомендовать проверить уровень охлаждающей жидкости. Халитов отметил, что военные прозвали информатор танка за его мелодичный женский голос "Машенькой".

В начале марта сообщалось, что конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках: в тяжелых машинах, созданных на платформе "Армата", появились санузлы.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично продемонстрирован на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Уралвагонзавод
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