Минобороны увидело угрозу МКС после испытаний индийского противоспутникового оружия

Обломки, образовавшиеся в результате испытаний индийского противоспутникового оружия, могут представлять угрозу для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В результате разрушения космического аппарата образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1 тыс. км, орбита очень близка к МКС, что может создать угрозы", — цитирует РИА Новости старшего помощника начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Минобороны России Романа Фаттахова.

27 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о проведении в стране успешных испытаний противоспутникового оружия и объявил Индию космической державой. В NASA заявили, что эти испытания создают потенциальную угрозу для МКС. В агентстве уточнили, что они привели к образованию 400 обломков.

В "Роскосмосе" вероятность столкновения осколков спутника с МКС назвали небольшой. Однако, как отметил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, некоторые из них довольно малы и их тяжело отследить.