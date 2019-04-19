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19.04.2019
Известия.ru

Минобороны увидело угрозу МКС после испытаний индийского противоспутникового оружия

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Источник изображения: Фото: NASA

Обломки, образовавшиеся в результате испытаний индийского противоспутникового оружия, могут представлять угрозу для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В результате разрушения космического аппарата образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1 тыс. км, орбита очень близка к МКС, что может создать угрозы", — цитирует РИА Новости старшего помощника начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Минобороны России Романа Фаттахова.

27 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о проведении в стране успешных испытаний противоспутникового оружия и объявил Индию космической державой. В NASA заявили, что эти испытания создают потенциальную угрозу для МКС. В агентстве уточнили, что они привели к образованию 400 обломков.

В "Роскосмосе" вероятность столкновения осколков спутника с МКС назвали небольшой. Однако, как отметил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев, некоторые из них довольно малы и их тяжело отследить.

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