Танк "Армата" получил технологии "Ярса"

Броня "Армата" получила противоскользящее покрытие. Эта же технология используется на ракетном комплексе "Ярс".

О новшестве агентству ТАСС сообщил Михаил Бегман - руководитель бригады специалистов "Уралвагонзавода", готовящих технику к параду Победы на Красной площади.

Он пояснил, что шероховатая поверхность на "Армате" выполняет маскировочную и эргономческую функцию.

Во-первых, танку легче сливаться с неровным рельефом местности.

Во-вторых, по покрытой спецматериалом броне проще и безопасней передвигаться. Она не скользит.

К примеру, верхняя передняя часть "Арматы" находится под сильным наклоном. И, если взбираться по ней в дождь, можно получить травму.

Новое покрытие устраняет эту проблему.

Справка "РГ"

Новейший российский танк Т-14 "Армата" с необитаемой башней разрабатывался в 2000-е годы. Но корни его создания уходят еще в советский период.

Это первый в мире танк, предназначенный для ведения сетецентрических войн. Он используется как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90.

Танк оснащен круговым доплеровский радаром, ультрафиолетовыми HD-камерами наблюдения с охватом в 360 градусов.

Новейшие системы защиты "Афганит" и "Малахит" делают "Армату" почти неуязвимой для ПТУР.

В арсенале Т-14 125-миллиметровая пушка 2А82, пулеметы:: 12,7-мм Корд и 7,62-мм ПКТМ.

Олег Корякин