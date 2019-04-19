Войти
19.04.2019
Российская газета

Танк "Армата" получил технологии "Ярса"

114
0
0
Источник изображения: rg.ru

Броня "Армата" получила противоскользящее покрытие. Эта же технология используется на ракетном комплексе "Ярс".

О новшестве агентству ТАСС сообщил Михаил Бегман - руководитель бригады специалистов "Уралвагонзавода", готовящих технику к параду Победы на Красной площади.

Он пояснил, что шероховатая поверхность на "Армате" выполняет маскировочную и эргономческую функцию.

Во-первых, танку легче сливаться с неровным рельефом местности.

Во-вторых, по покрытой спецматериалом броне проще и безопасней передвигаться. Она не скользит.

К примеру, верхняя передняя часть "Арматы" находится под сильным наклоном. И, если взбираться по ней в дождь, можно получить травму.

Новое покрытие устраняет эту проблему.

Справка "РГ"

Новейший российский танк Т-14 "Армата" с необитаемой башней разрабатывался в 2000-е годы. Но корни его создания уходят еще в советский период.

Это первый в мире танк, предназначенный для ведения сетецентрических войн. Он используется как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90.

Танк оснащен круговым  доплеровский радаром, ультрафиолетовыми HD-камерами наблюдения с охватом в 360 градусов.

Новейшие системы защиты "Афганит" и "Малахит" делают "Армату" почти неуязвимой для ПТУР.

В арсенале Т-14 125-миллиметровая пушка 2А82, пулеметы:: 12,7-мм Корд и 7,62-мм ПКТМ.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Армата
ПКТМ
РС-24 Ярс
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Похожие новости
31.05.2018
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
23.03.2018
"Терминатор-2": день приемки
14.03.2016
Новинка после яркой презентации
18.05.2015
Торжественным маршем
24.11.2014
«Армата» против «Леопарда»: новый русский танк превзойдет все мировые аналоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т