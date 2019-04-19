Войти
19.04.2019
ТАСС

Источник: ВДВ первыми получают новейший АК-12

95
0
0
AK-12_004
Автомат АК-12. Источник: www.dogswar.ru.

Эта модель заменит стоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первые образцы новейшего автомата калибра 5,45 мм АК-12, поставленные российским военным, передаются подразделениям ВДВ. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М", - сказал он.

По словам собеседника агентства, это мера связана с необходимостью получения максимального опыта эксплуатации автомата в войсках и определения тактических сценариев его применения. "С этой точки зрения решение выдать АК-12 военнослужащим ВДВ в первую очередь является логичным шагом. Накопленный опыт будет широко применяться при оснащении АК-12 других родов и видов войск", - добавил источник.

Он отметил, что ВДВ будут эксплуатировать АК-12 с комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорными прицелами отечественного производства и подствольными гранатометами ГП-30.

Автомат АК-12 предназначен для замены автомата Калашникова АК-74 и его модификаций, находящихся на вооружении российской армии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
09.04.2019
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
25.01.2019
"Ъ": концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12
13.09.2016
Из чего стрелять в XXI веке
06.05.2016
Гвардия зажигает
10.11.2014
«Калашников» под ударом
27.01.2012
Для своих и для чужих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т