Источник: ВДВ первыми получают новейший АК-12

Эта модель заменит стоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первые образцы новейшего автомата калибра 5,45 мм АК-12, поставленные российским военным, передаются подразделениям ВДВ. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М", - сказал он.

По словам собеседника агентства, это мера связана с необходимостью получения максимального опыта эксплуатации автомата в войсках и определения тактических сценариев его применения. "С этой точки зрения решение выдать АК-12 военнослужащим ВДВ в первую очередь является логичным шагом. Накопленный опыт будет широко применяться при оснащении АК-12 других родов и видов войск", - добавил источник.

Он отметил, что ВДВ будут эксплуатировать АК-12 с комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорными прицелами отечественного производства и подствольными гранатометами ГП-30.

Автомат АК-12 предназначен для замены автомата Калашникова АК-74 и его модификаций, находящихся на вооружении российской армии.