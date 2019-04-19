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19.04.2019
Российская газета

Фото: Десантники выйдут на Парад Победы с новым оружием

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Бойцы Воздушно-десантных войск России готовятся пройти по Красной площади на Параде Победы с новыми автоматами АК-12. Пока же они репетируют на военном полигоне в Алабино.

"РГ" уже писала о том, что в конце прошлого года концерн "Калашников" запустил в серийное производство АК-12. И первую партию новых автоматов армия уже получила. АК-12 - продолжение семейства знаменитых автоматов. Они сохранили безотказный механизм, но при этом повились эргономичные рукоятки и переключатели, планки крепления дополнительного оборудования.

Для репетиции парада в Алабино собрана самая современная техника и вооружение. В составе механизированной колонны 156 единиц техники во главе с танком Т-34. Половина колонны - современные образцы, в том числе и перспективные. Один из таких - вездеход "Чаборз".

Всего в Алабино пройдет 14 совместных тренировок парадных расчетов. А финальные репетиции состоятся уже на Красной площади.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Чаборз
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