Фото: Десантники выйдут на Парад Победы с новым оружием

Бойцы Воздушно-десантных войск России готовятся пройти по Красной площади на Параде Победы с новыми автоматами АК-12. Пока же они репетируют на военном полигоне в Алабино.

"РГ" уже писала о том, что в конце прошлого года концерн "Калашников" запустил в серийное производство АК-12. И первую партию новых автоматов армия уже получила. АК-12 - продолжение семейства знаменитых автоматов. Они сохранили безотказный механизм, но при этом повились эргономичные рукоятки и переключатели, планки крепления дополнительного оборудования.

Для репетиции парада в Алабино собрана самая современная техника и вооружение. В составе механизированной колонны 156 единиц техники во главе с танком Т-34. Половина колонны - современные образцы, в том числе и перспективные. Один из таких - вездеход "Чаборз".

Всего в Алабино пройдет 14 совместных тренировок парадных расчетов. А финальные репетиции состоятся уже на Красной площади.

Светлана Цыганкова