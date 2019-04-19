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19.04.2019
ТАСС

Уклонение от космического мусора снизило ресурс одного из спутников России

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Спутник на орбите Земли
Спутник на орбите Земли.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

В Минобороны РФ отметили, что в 2018 году было зафиксировано 23 опасных сближения, одно из них - с МКС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Ресурс одного из российских космических аппаратов в 2018 году был существенно снижен из-за проведения операции по уклонению от космического мусора. Об этом в четверг сообщил старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

"В отдельных случаях принималось решение о проведении маневров уклонения, что позволило избежать возможных опасных ситуаций, однако существенно снизило ресурс космического аппарата за счет нецелевого расхода топлива", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".

По его словам, всего в 2018 году было зафиксировано "23 опасных сближения, одно из них - с Международной космической станцией". При этом центр оповещал о ситуации организации, которые осуществляли управление данными космическими аппаратами.

По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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МКС
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