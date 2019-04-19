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19.04.2019
ТАСС

Минобороны РФ: обломки разрушенного Индией спутника могут угрожать МКС

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Запуск индийской противоспутниковой ракеты PDV Mk II в ходе противоспутникового испытания "Shakti" с ракетного полигона Абдул Калам с одноименного острова у побережья индийского штата Орисса в Бенгальском заливе, 27.03.2019
Запуск индийской противоспутниковой ракеты PDV Mk II в ходе противоспутникового испытания "Shakti" с ракетного полигона Абдул Калам с одноименного острова у побережья индийского штата Орисса в Бенгальском заливе, 27.03.2019.
Источник изображения: DRDO

В ведомстве сообщили, что в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Обломки, образовавшиеся после испытания Индией противоспутникового оружия, в будущем могут угрожать Международной космической станции (МКС). Об этом в четверг сообщил старший помощник начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.

"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".

По его словам, из-за сложившейся обстановки в среднесрочной перспективе "доступ в космическое пространство может быть затруднен".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации 27 марта сообщил, что ВС страны успешно испытали собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Моди отметил, что после этого испытания Индия вошла в число космических сверхдержав вслед за США, Россией и Китаем. Оружие было разработано Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Пуск ракеты-перехватчика был произведен с полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша. Сбитый аппарат был индийским спутником.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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