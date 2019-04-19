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19.04.2019
Lenta.ru

Компьютер "Арматы" получил гендерно-зависимый голос

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компьютер российского танка Т-14 "Армата" получил женский голос, сообщил ТАСС Михаил Бегман, руководитель бригады специалистов "Уралвагонзавода", обеспечивающих подготовку техники к параду Победы на Красной площади.

"Система диагностирования этой машины позволяет самостоятельно определить какие-либо несоответствия в работе, если вдруг они возникли. Мало того что загорается текстовое сообщение, так еще и очень приятный женский голос — в ухо все расскажет", — сказал эксперт. По его словам, "если у нас будет женский экипаж, я думаю, настроят и мужской голос".

В марте стало известно, что прибыльность контрактов корпорации с Минобороны России оставляет желать лучшего.

В том же месяце сообщалось, что Т-14 "Армата" оснастили туалетом.

Тогда же стало известно, что танк Т-14 спасает от судьбы музейного экспоната "раздутая вокруг него шумиха", без которой "проект был бы давно похоронен как излишне затратный".

В феврале сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 и 4 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) Т-16, созданные на основе универсальной тяжелой гусеничной платформы "Армата" производства "Уралвагонзавода".

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