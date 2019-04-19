"Берлога" на базе Т-72 самая защищенная в мире

Созданная для российской армии машина радиационной и химической разведки РМХ-7 "Берлога" не имеет аналогов в мире.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", в марте 2005 года машину приняли на снабжение войск РХБЗ.

"Возможно, она даже успела поступить в войска, но об этом ничего не известно. Обычно на проводимых в Подмосковье форумах "Армия" стараются продемонстрировать все имеющиеся на вооружении образцы техники, однако "Берлогу" так ни разу и не показали. Хотя нельзя исключать, что ее наконец продемонстрируют в 2019 году", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что установленное оборудование позволяет фиксировать уровни заражения местности с высокой точностью и передавать полученные данные в автоматическом режиме. Экипаж может находиться в бронемашине 24 часа.

По мнению специалистов, РХМ-7, созданная на базе основного боевого танка Т-72, в отличие от своих легких колесных и гусеничных собратьев может работать в самых экстремальных условиях.