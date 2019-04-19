Бортников: С Ближнего Востока в Европу прибыли около 1,5 тыс боевиков

Из пяти тысяч террористов, выехавших на Ближний Восток, около 1,5 тысячи вернулись в Евросоюз.

Такие данные привел директор ФСБ Александр Бортников, выступая на открытии Конференции по противодействию международному терроризму под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Значительную часть составляют бандиты, направленные главарями в Европу для продолжения террористических действий", - уточнил он.

По словам Бортникова, боевики-иностранцы являются главным инструментом международных террористических структур. После обучения в лагерях исламистов и получения военного опыта они возвращаются обратно или остаются на территории третьих стран.

Напомним, некоторые европейские страны уже обратили внимание на эту проблему. Так, в феврале Швеция отказалась принимать граждан, воевавших в Сирии на стороне ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Петиция с предложением аналогичного запрета была запущена и в Великобритании.