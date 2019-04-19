Греция намерена потребовать с Германии многомиллиардные репарации

Греция намерена потребовать с Германии выплат репараций за нанесенный стране ущерб в ходе Первой и Второй мировых войн. С этой целью в ближайшее время в Берлин будет направлена вербальная нота, призывающая Германию начать переговоры о процедуре выплат компенсации. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

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Как поясняется, требования Греции о возмещении ущерба касаются "военных репараций за разрушения и развал производственной базы страны, компенсаций родственникам жертв военных преступлений, возврата взятого нацистами из сейфов Банка Греции в виде золота и денег так называемого оккупационного займа, возвращения украденных археологических ценностей и семейных реликвий".

При этом сообщается, что претензии Греции к Германии с целью выплаты военных компенсаций пока не были реализованы, хотя существуют уже длительное время. Ранее их не выдвигали, "чтобы никто не пытался совершить их взаимный зачет за долги Греции в отношении Германии".

Государственное казначейство Греции провело несколько расчетов по различным методикам, в ходе которых выяснилось, что долг Германии перед Грецией составляет от почти 270 млрд до почти 310 млрд.евро. Отмечается, что в эти расчеты не включены требования компенсации за гибель людей или их инвалидности из-за оккупации войск и за смерть людей от голода и болезней. По данным казначейства данные претензии достигают 22,12 млрд евро и 107,268 млрд. евро соответственно.

О реакции официального Берлина на данное заявление Афин ничего не сообщается.

Вербальная нота - в дипломатическом обиходе означает документ, который должен быть принят во внимание. Является основным документом с помощью которого посольство и министерство иностранных дел страны нахождения посольства ведут дипломатическую переписку.