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19.04.2019
Военное обозрение

Ударные маневры отработают МиГ-29К ВМС Индии и Rafale-M ВМС Франции

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Индийские источники сообщают о том, что ВМС Индии и Франции собираются провести совместные учения авианосцев и ударных групп. Речь идёт о военно-морских манёврах "Варуна", которые пройдут в районе Гоа и Карвара. Именно в Карваре базируется авианосец индийских ВМС "Викрамадитья".

Источник изображения: topwar.ru

Учения, которые стартуют в мае, объявлены как крупнейшие за всю историю индийских ВМС. В них примут участие (помимо "Викрамадитьи") несколько надводных и подводных кораблей различного боевого назначения. Среди кораблей и подводных лодок, которые будут задействованы в маневрах с индийской стороны: ДЭПЛ "Шанкул", ракетоносец "Ченнаи", фрегат "Таркаш", танкер "Дипак".

Из сообщения представителя ВМС Индии:

Это будет военно-морское учение на высшем уровне с интенсивными операциями корабельных групп. Один из этапов учения – противолодочные маневры. Кроме того, индийские и французские военные отработают варианты проведения ударных операций с использованием палубной авиации.

Отмечается, что с индийской стороны в упомянутых операциях будут принимать участие истребители МиГ-29К, с французской - Rafale-M авианосца R91 "Шарль де Голль".

По некоторым данным, эти истребители на одном из этапов маневров должны будут уничтожить угрожающие кораблям Индии и Франции самолёты условного противника. Обнаружением этих самолётов будет заниматься самолёт раннего предупреждения E2C Hawkeye ВМС Франции. Поиском субмарин условного противника займётся P-8I ВМС Индии.

Франция на учениях будет представлена эсминцами FNS Forbin, FNS Provence и FNS Latouche Treville, атомной подводной лодкой FNS Amethyste и танкером FNS Marne.

Это первые учения, когда МиГ-29К будут активно взаимодействовать в рамках получения боевой задачи ударного характера с французскими палубными истребителями Rafale-M.

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Страны
Индия
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
E2C
P-8 Poseidon
Rafale
Адмирал Горшков
МиГ-29К
Проекты
Авианосец
Военные учения
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