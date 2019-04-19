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19.04.2019
Военное обозрение

Партия модернизированных штурмовиков Су-25СМ3 поступила в ЮВО

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Четыре глубоко модернизированных штурмовика Су-25СМ3 "Суперграч" поступили в одну из частей штурмовой авиации Южного военного округа, дислоцированную на Ставрополье, сообщает пресс-служба ЮВО.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно сообщению, новые машины, поступившие в часть, уже проверены инженерно-техническими службами и допущены до выполнения боевых задач. До конца года ожидается поступление еще двух модернизированных штурмовиков Су-25СМ3.

Су-25СМ3 является дальнейшей модификацией штурмовика Су-25СМ. На модернизированных машинах установили цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС. Боевая эффективность машины улучшилась втрое по сравнению с предыдущими модификациями. Самолет способен поражать наземные цели со значительного расстояния не входя в визуальный контакт с целью, а только лишь по координатам.

Самолет предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Ранее сообщалось, что до уровня Су-25СМ3 планируется модернизировать весь имеющийся парк штурмовиков Су-25, включая Су-25СМ.

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