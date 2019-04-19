Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России
В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Компания "Промсервис" занимается разработкой самолета, который сможет взлетать и садиться на небольшой площадке с высотой препятствий на ее границе до 15 метров. Ранее уже был подготовлен аванпроект, передает ТАСС.
"В настоящее время начат второй этап работ над летательным аппаратом – создание его демонстратора", – сказали в ФПИ.
Самолет сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой – это один из девяти проектов, запущенных ФПИ в 2018 году.
Аппарат сможет передвигаться в полностью автоматическом режиме. Дальность полета составит 1 тыс. километров при скорости в 250 километров в час. Вес полезной нагрузки – до 500 килограммов.
Первый полет запланирован на 2022 год. Ожидается, что самолет будет поставлен Минобороны и МЧС.
Ранее сообщалось, что "летающий внедорожник" со сверхкоротким взлетом и посадкой, который сможет выполнять полеты в беспилотном режиме, будут использовать для целей Минобороны и МЧС.
Евгения Шестак
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