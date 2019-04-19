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19.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России

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Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141. Архивное фото
Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Субботин

В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Компания "Промсервис" занимается разработкой самолета, который сможет взлетать и садиться на небольшой площадке с высотой препятствий на ее границе до 15 метров. Ранее уже был подготовлен аванпроект, передает ТАСС.

"В настоящее время начат второй этап работ над летательным аппаратом – создание его демонстратора", – сказали в ФПИ.

Самолет сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой – это один из девяти проектов, запущенных ФПИ в 2018 году.

Аппарат сможет передвигаться в полностью автоматическом режиме. Дальность полета составит 1 тыс. километров при скорости в 250 километров в час. Вес полезной нагрузки – до 500 килограммов.

Первый полет запланирован на 2022 год. Ожидается, что самолет будет поставлен Минобороны и МЧС.

Ранее сообщалось, что "летающий внедорожник" со сверхкоротким взлетом и посадкой, который сможет выполнять полеты в беспилотном режиме, будут использовать для целей Минобороны и МЧС.


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Компании
МЧС
ФПИ
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