Бомбардировщики Су-34 спрятались от ПВО под Астраханью

В Астраханской области истребители-бомбардировщики Су-34 впервые применили против ПВО средства радиоэлектронной борьбы "Хибина". Самолеты ранее перелетели на полигон Ашулук из Пермского края и Челябинской области.

"Согласно летному заданию экипажи Су-34 применили навесные современные комплексы радиоэлектронного подавления "Хибина", создав ложные цели для наземных средств ПВО. Тем самым скрыли свое реальное нахождение, а также самолетов МиГ-31БМ в воздушном пространстве", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

После этого самолеты отразили массированный ракетный авиационный удар и выполнили пуски ракет класса "воздух-воздух".

Всего в воздушных маневрах участвовали 14 истребителей МиГ-31БМ и два истребителя-бомбардировщика Су-34, около 100 человек летного и инженерно-технического состава.

Кстати, а в Ростовской области самолеты фронтовой авиации Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям. В налете было задействовано более десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34.

- В сложных метеоусловиях летчики отрабатывали задачи аэронавигации, взлет и посадку на аэродром, полет по заданному маршруту в указанный район в парах, экипажи выполнили простой пилотаж на высотах до четырех километров в ночное время, - говорится в сообщении.

Отметим, что машины обладают усиленной боевой мощью. На 12-ти точках подвески размещаются неуправляемые и управляемые ракеты, обычные и корректируемые бомбы.

Николай Грищенко