В Казани обсудили возможности совместной работы технополиса "ЭРА" с инновационными компаниями

ЦАМТО, 18 апреля. В Казани обсудили возможности совместной работы Военного инновационного технополиса "ЭРА" с инновационными компаниями.

С докладом на тему: "Военный инновационный технополис "ЭРА" – новый формат для кооперации инновационных компаний" выступили замначальника по научной и образовательной деятельности технополиса подполковник Марат Гареев и руководитель дирекции программ "Информационные технологии" технополиса Михаил Сонькин.

В своем докладе они отметили, что технополис становится высокотехнологичной площадкой для оценки параметров и усовершенствования новейших разработок под требования Минобороны России, а также способствует привлечению к этой работе молодых перспективных кадров из числа военнослужащих научных рот.

Участники форума обсудили подходы по взаимодействию и дальнейшей совместной работе с технополисом, а также запланировали рабочие визиты в Анапу для ознакомления с инфраструктурой и научно-лабораторным комплексом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.