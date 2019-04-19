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19.04.2019
ЦАМТО

В Казани обсудили возможности совместной работы технополиса "ЭРА" с инновационными компаниями

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Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 18 апреля. В Казани обсудили возможности совместной работы Военного инновационного технополиса "ЭРА" с инновационными компаниями.

С докладом на тему: "Военный инновационный технополис "ЭРА" – новый формат для кооперации инновационных компаний" выступили замначальника по научной и образовательной деятельности технополиса подполковник Марат Гареев и руководитель дирекции программ "Информационные технологии" технополиса Михаил Сонькин.

В своем докладе они отметили, что технополис становится высокотехнологичной площадкой для оценки параметров и усовершенствования новейших разработок под требования Минобороны России, а также способствует привлечению к этой работе молодых перспективных кадров из числа военнослужащих научных рот.

Участники форума обсудили подходы по взаимодействию и дальнейшей совместной работе с технополисом, а также запланировали рабочие визиты в Анапу для ознакомления с инфраструктурой и научно-лабораторным комплексом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Научная рота
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