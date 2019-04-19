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19.04.2019
ЦАМТО

КНДР испытала новое тактическое управляемое ракетное оружие

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: Коллаж Даниила Нежинского

ЦАМТО, 18 апреля. Пхеньян испытал новое тактическое управляемое ракетное оружие. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на государственные СМИ.

По данным СМИ, Ким Чен Ын, присутствовавший на полигоне, заявил, что "завершение разработки системы вооружения служит событием очень весомого значения в повышении боевой мощи народной армии".

"Он отметил, что наши ученые в сфере национальной обороны и работники в области оружейной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – цитирует "Ренхап" Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство "Ренхап" приводит мнение южнокорейских военных экспертов, которые полагают, что КНДР 17 апреля испытала новые тактические управляемые ракеты с низкой высотой полета и малым радиусом действия, но с высокой скоростью.

По оценке южнокорейских военных, КНДР могла испытать ракеты класса "земля-земля" с дальностью полета около 20 км, либо крылатые ракеты.

"Старты ракет с территории Северной Кореи фиксируются системой обнаружения Северного командования вооруженных сил США, однако на этот раз из-за низкой высоты полета и малого радиуса действия тактическое управляемое оружие зафиксировано не было", – приводит агентство слова военного источника в Южной Корее.

Проведенное испытание ракетной системы стало первым в КНДР после второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

В Белом доме "РИА Новости" сказали, что знают о произошедшем. "Остальное без комментариев", – добавил собеседник агентства.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
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