Первый в ВС России комплекс РЭБ "Палантин" включен в расчет механизированной колонны парада 9 мая в Воронеже

ЦАМТО, 18 апреля. Первый в Вооруженных Силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин", поступивший в войска общевойсковой армии ЗВО, включен в расчет механизированной колонны военного парада 9 мая в Воронеже.

Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня будет впервые показан широкой публике на первой совместной тренировке в конце апреля.

Справочно:

"Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.