Войти
19.04.2019
ЦАМТО

Первый в ВС России комплекс РЭБ "Палантин" включен в расчет механизированной колонны парада 9 мая в Воронеже

91
0
0
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин"
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 18 апреля. Первый в Вооруженных Силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин", поступивший в войска общевойсковой армии ЗВО, включен в расчет механизированной колонны военного парада 9 мая в Воронеже.

Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня будет впервые показан широкой публике на первой совместной тренировке в конце апреля.

Справочно:

"Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Палантин РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.04.2019
Появилось первое фото невидимого оружия РФ
11.04.2019
Первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" поступил в войска ЗВО
14.03.2019
В Тамбове ведется переподготовка военнослужащих на новейший комплекс РЭБ "Палантин"
26.04.2017
Купол над Минобороны
23.12.2016
Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
23.12.2016
Александр Якунин: к 2020 году доля гражданской продукции «ОПК» вырастет до 43%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.04 01:36
  • 1
Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной
  • 19.04 00:19
  • 1
Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется
  • 18.04 23:42
  • 98
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 23:37
  • 32
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 23:27
  • 3
Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ
  • 18.04 23:01
  • 16
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
  • 18.04 22:09
  • 1
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС
  • 18.04 22:01
  • 1
Украина: отмахнуться не удастся
  • 18.04 21:52
  • 1
В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей
  • 18.04 21:47
  • 1
Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
  • 18.04 21:46
  • 3
Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд
  • 18.04 21:24
  • 2
Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну
  • 18.04 21:12
  • 2
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 18.04 21:05
  • 5
Раскрыты возможности С-350
  • 18.04 21:03
  • 52
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т