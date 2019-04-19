Первый Ми-28НМ для Минобороны сфотографировали в полете

Ростовский споттер опубликовал снимок модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" в воздухе. Обновленную машину легко узнать по шару радара кругового обхора над несущим винтом.

Помимо новой РЛС, программа модернизации "Ночного охотника" включает установку дублированного управления, повышение характеристик двигателей, адаптацию бортовых систем под ракеты увеличенной дальности и другие улучшения. Опытный образец Ми-28НМ был построен в 2015 году и год спустя начал летные испытания. В начале 2019 года машина прошла боевое тестирование в Сирии.

В конце 2017 года Минобороны заказало на ростовском вертолетном заводе установочную партию вертолетов. Очевидно, это первая из построенных машин на испытаниях, предполагает bmpd.

- Министерство обороны РФ готово заключить контракт на поставку серийных "Ночных охотников", обсуждается объем первого контракта: 6 или 18 машин, - заявил в марте 2019 года на "Росвертоле" заметитель главы ведомства Алексей Криворучко.

Антон Валагин