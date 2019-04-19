Генпрокуратурой проведены проверки во всех организациях, участвующих в строительстве космодрома "Восточный"

Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный.

ЦАМТО, 18 апреля. Генеральной прокуратурой с участием прокуроров субъектов Российской Федерации проведены проверки во всех генподрядных и субподрядных организациях, участвующих в строительстве космодрома "Восточный".

Об этом журналу "Национальная оборона" заявил старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации Антон Лекалов.

Ниже интервью А.Лекалова журналу "Национальная оборона" приведено в полном объеме.

"Строительство космодрома "Восточный", имеющего особую значимость для обеспечения обороноспособности государства, осуществляется с 2012 года. Космодром – архиважный объект стратегического значения, функционирование которого обеспечит нашему государству независимый доступ в космос и позволит сохранить лидирующие позиции в этой сфере.

Одним из наиболее актуальных направлений деятельности органов прокуратуры является реализация надзорных мероприятий за исполнением законодательства в ходе создания космодрома "Восточный", по выявлению и пресечению нарушений законодательства в данной сфере.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации вопросам обеспечения законности на данном направлении занимается управление по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами проделан значительный объем работы. Генеральной прокуратурой с участием прокуроров субъектов Российской Федерации проведены проверки во всех генподрядных и субподрядных организациях, участвующих в строительстве космодрома. Мерами прокурорского реагирования удалось пресечь нарушения в сфере гособоронзаказа, бюджетного и иного федерального законодательства.

С начала строительства выявлено свыше 17 тыс. нарушений закона, с целью устранения которых принято более 14 тыс. мер реагирования, к различным видам ответственности привлечено 1,1 тыс. человек.

Установлены многочисленные и системные нарушения как в действиях должностных лиц федеральных органов власти, так и привлеченных субподрядчиков, вскрыты случаи злоупотреблений и хищения бюджетных средств, выделенных на строительство, что значительно увеличило срок строительства стратегического объекта.

Совместными усилиями органов прокуратуры, а также правоохранительных и контролирующих органов удалось искоренить порочную практику необоснованного создания генеральными подрядчиками системы многоуровневой кооперации, которая способствовала вовлечению в процесс строительства неблагонадежных организаций, в том числе фирм-однодневок, изначально не способных исполнить принятые на себя обязательства.

К настоящему времени сооружение первого стартового комплекса космодрома "Восточный" завершено, осуществлены три испытательных пуска, в ходе которых наземные службы и инфраструктура отработали без замечаний. Ведется подготовка к строительству стартовой площадки ракет-носителей "Ангара" и других объектов.

Несмотря на своевременное и полное финансирование государством работ, ввод объектов в эксплуатацию в предусмотренные государственными контрактами и подрядными договорами сроки не исполняется.

Выявлены факты отсутствия должного контроля за расходованием генеральными подрядчиками бюджетных средств, их обеспечением проектно-сметной документацией.

Вскрыты нарушения строительных норм и правил на строящихся объектах, факты неустранения замечаний государственного строительного надзора.

По фактам всех преступных посягательств в период строительства космодрома возбуждены уголовные дела. По части из них – в отношении более чем 50 человек – судами вынесены обвинительные приговоры. Расследование оставшихся уголовных дел и устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В Генеральной прокуратуре создан межведомственный штаб и активизирована работа правоохранительных и контролирующих органов по выявлению и пресечению противоправных деяний, связанных с хищениями денежных средств, выделяемых на строительство космодрома "Восточный".

В преддверии начала работ по возведению объектов второй очереди строительства в ноябре 2018 г. на космодроме "Восточный" руководством Генеральной прокуратуры проведено выездное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере оборонно-промышленного комплекса и государственного оборонного заказа.

На заседании обсуждены вопросы состояния законности при строительстве космодрома "Восточный", обеспечения надзора за целевым расходованием бюджетных средств.

Отдельное внимание уделено обеспечению сроков и качества выполняемых работ, контролю за ценообразованием.

В ходе совещания руководителям предприятий, задействованным в создании объектов космической инфраструктуры, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Заслушан ряд уголовных дел и материалов процессуальных проверок по фактам преступных посягательств при строительстве космодрома, рассмотрены вопросы обеспечения возмещения причиненного государству ущерба.

По результатам приняты решения, направленные на укрепление законности и правопорядка при строительстве космодрома "Восточный" и предупреждение правонарушений в сфере государственного оборонного заказа.

Укреплению законности в ходе создания космодрома "Восточный", безусловно, будет способствовать принятый в ноябре 2018 г. Генеральным прокурором Российской Федерации приказ №723 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса", которым нарушения закона в сфере ОПК определены как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

Реализации приказа позволит обеспечить надзорное сопровождение всех государственных контрактов, контроль за деятельностью привлеченных к строительству подрядных организаций и целевым использованием бюджетных средств".