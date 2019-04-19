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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

Япония - быстро решить "курильский вопрос" не получится

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Японии потеряли надежду к июню прийти к рамочному соглашению о мирном договоре с Россией, включая решение "курильского вопроса".

Заключение соглашения отложено на более поздний срок, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету "Майнити". Об этом изданию рассказали источники в японском правительстве.

Отмечается, что Токио рассчитывало за счет предварительных переговоров подойти к заключению с Россией рамочного соглашения по мирному договору, который для Японии подразумевает и решение вопроса о принадлежности Южных Курил - островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и группы Хабомаи. 

Рамочное соглашение, по замыслу, могло состояться во время визита президента РФ Владимира Путина в рамках июньского саммита "Большой двадцатки", однако заметного продвижения в этом направлении нет.

Высокопоставленный чиновник в правительстве отметил, что официально идея об июньском соглашении не отвергнута, однако, с учетом реалий, воплотить её сложно. Вместе с тем генсекретарь правительства Ёсихидэ Суга по-прежнему следует замыслу премьер-министра Синдзо Абэ о том, что "территориальную проблему" не стоит перекладывать на плечи будущих поколений, а нужно решить её с президентом Путиным.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Персоны
Путин Владимир
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