Северная Корея провела испытания нового оружия

Испытание нового вида оружия, которое прошло в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал "очень весомым событием", передает агентство "Ренхап".

Глава КНДР присутствовал на полигоне, где проводилось испытание нового тактического управляемого оружия.

"После наблюдения за его мощью оружия Ким Чен Ын отметил, что северокорейские ученые в сфере национальной обороны и работники в области оружейной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", - отмечается в сообщении.