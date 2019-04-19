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19.04.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО налаживает с Белоруссией "Партнерство ради мира"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Представители Белоруссии и НАТО обсудили вопросы взаимодействия в рамках программы альянса "Партнерство ради мира" (ПАРП). Консультации прошли в ходе визита 14 - 17 апреля делегации штаб-квартиры организации Альянса в Минск.

В рамках визита прошло ежегодное совещание по вопросам участия Белоруссии в процессе планирования и оценки сил ПАРП, сообщает БелаПАН.

"В ходе совещания состоялось обсуждение проекта Оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Белоруссией в рамках ПАРП, уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между министерством обороны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП", - отмечается в сообщении Минобороны Белоруссии. 

Итоги данного совещания были подведены на встрече начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны помощника министра генерал-майора Олега Воинова и главы делегации НАТО директора отдела оборонного планирования штаб-квартиры альянса Пола Саверё.

 

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Страны
Белоруссия
Проекты
NATO
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