Эсминец ТОФ "Быстрый" нанес артиллерийский удар по цели

Эскадронный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" в рамках курсовой задачи К-2 в заливе Петра Великого провел комплекс артиллерийских стрельб.

- Огонь велся из 130-миллиметровых установок АК-130 по видимым и скрытым целям, имитирующим долговременные огневые точки и боевую технику условного противника и противодесантные укрепления на побережье, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Контролировали ход стрельб с помощью беспилотников "Орлан-10".

Также "Быстрый" отработал нанесение удара крылатыми ракетами "Москит" по отряду надводных кораблей условного неприятеля.

Юлия Гарднер