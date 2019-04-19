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19.04.2019
Российская газета

Эсминец ТОФ "Быстрый" нанес артиллерийский удар по цели

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Эскадронный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" в рамках курсовой задачи К-2 в заливе Петра Великого провел комплекс артиллерийских стрельб.

- Огонь велся из 130-миллиметровых установок АК-130 по видимым и скрытым целям, имитирующим долговременные огневые точки и боевую технику условного противника и противодесантные укрепления на побережье, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Контролировали ход стрельб с помощью беспилотников "Орлан-10".

Также "Быстрый" отработал нанесение удара крылатыми ракетами "Москит" по отряду надводных кораблей условного неприятеля.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Москит
Орлан-10
Пётр Великий
Проекты
БПЛА
ТОФ
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