Появились сообщения о планах по утилизации двух ТАРК проекта 1144 "Орлан"

На страницах газеты "Известия" сегодня вышла статья авторов Алексея Рамма, Алексея Козаченко и Богдана Степового, посвящённая утилизационным планам в ВМФ РФ. В статье авторов "Известий" сообщается о том, какие корабли планируется распилить на металлолом до 2021 года.

Источник изображения: topwar.ru

В представленном материале говорится, что данные представлены несколькими источниками в военном ведомстве России.

Публикуется информация о планах по отправке на металлолом сразу нескольких крупных надводных и подводных кораблей. Вместо модернизации утилизационные мероприятия ожидают сразу два ТАРК проекта 1144 "Орлан". Это ракетные крейсеры "Адмирал Лазарев" и "Адмирал Ушаков".

Под нож пойдут и несколько атомных субмарин. В списке, указанном в "Известиях", четыре подводных лодки: "Петропавловск-Камчатский", "Святой Георгий Победоносец", "Даниил Московский" и "Подольск".

В газете со ссылкой на источник в командовании ВМФ России сообщается, что утилизационные мероприятия будут стоить около 2,7 млрд рублей.

Ранее публиковались данные о готовности Минобороны РФ переоснастить ТАРК проекта "Орлан", вооружив новыми ракетами различных классов. В частности, появлялась информация, что на модернизацию "Адмирала Ушакова" и "Адмирала Лазарева" выделялись средства в рамках госпрограммы, реализация которой рассчитана до 2020 года. Была ли какая-то часть этих средств освоена, - не сообщается.

Сообщения об утилизационных планах в отношении этих ракетных крейсеров приходили и раньше.

Можно констатировать, что модернизацию из кораблей этого проекта пройдёт только "Адмирал Нахимов".